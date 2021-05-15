Vücut ağrıları sinir sisteminin uyaranlara verdiği en bilinen tepki.

Ağrının çıkış zamanları ise hastalığın cinsini tespit etmeye yardımcı oluyor.

"Migren ağrıları genellikle gün içinde ortaya çıkar"



Konuya ilişkin açıklama yapan Uzman Dr. Efdal Erdoğan, "Migren ağrıları genellikle gün içinde ortaya çıkar. 4 ila 72 saat sürer. Boynumdan koluma doğru yayılan bir ağrı hissediyorum, özellikle de gece yattığım vakit bu oluyor ya da ağır iş yaptığım zaman uyuşmaları daha çok hissediyorum derseniz, bu bir boyun fıtığı olabilir. Gece uyandığımda parmaklarım ve ellerim uyuşuyor, elimi salladığımda geçiyor diyorsanız bu bir karpal tünel sendromu olabilir" dedi.

Ağrının başlangıç zamanının hastalığın kaynağı hakkında bilgi verdiğini söyleyen Uzman Dr. Efdal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğer problem mekanikse ve iskelette bir problem varsa, iş hareketle ortaya çıkar. Ağrılar, bu bir sinir ağrısıysa daha çok istirahatte, geceleri uzun üsre hareketsizlikte hastayı daha çok rahatsız edebilir."

Her ağrı virüs kaynaklı değil

Ağrı saatleri, kronik ağrıları koronavirüs belirtilerinden ayırt etmek için de yol gösteriyor. Uzmanlar her ağrının virüs kaynaklı olmadığı konusunda uyarıyor.

Uzman Dr. Efdal Erdoğan, "Nörolojiye bağlı, daha doğrusu koronavirüs harici olan kas hastalıkları da zaten hemen hemen bunlar da uzun sürelidir. Fakat daha bölgeseldir. Zamanla beraber yayılabilir ya da o bölgede lokalize kalabilir" diye konuştu.

Uzmanlar, ağrı zamanlarının iyi takip edilmesini tavsiye ediyor.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Barış Bor