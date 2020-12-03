Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu COVID-19 Zirvesi'ne video mesajla konuşma yapan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, önerdiği anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çatısı altında hayata geçirilebileceğini söyledi.

Michel, "Son yıllarda salgın hastalıkların sayısı katlandı. Dünyanın büyük bir salgına bağışıklığı bulunmadığını biliyorduk. Buna rağmen korunmadık ve salgına yakalandık. Bu bir başarısızlıktır. Bu durumdan ders çıkarmalıyız" dedi.

Michel, varılacak bir uluslararası anlaşmayla dünyanın gelecekte insanlığın karşısına çıkacak salgınlara dayanışma ve toplu hareket edebilme imkanıyla hazırlıklı olabileceğini aktardı.

Topluca eyleme geçme sayesinde rekor sayılacak bir sürede COVID-19 aşısının geliştirildiğini dile getiren Michel, önerdiği uluslararası anlaşmanın risk takibi, bilimsel araştırmaların finansmanı ve koordinasyonu, daha verimli uyarı ve bilgi paylaşım sistemlerinin kurulması, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanabileceğini söyledi.

Michel, anlaşmayla ilgili önerilerini içeren bir mektubu G20 ve G7 ülkelerinin liderlerine göndereceğini ifade etti.