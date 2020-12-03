Sağlık Bakanlığı 3 Aralıkkoronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 187 bin 518 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 32 bin 381. Bugünkü hasta sayısı ise 6511 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 4190.

Son 24 saatte 187 hasta vefat etti, 4190 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746, toplam hasta sayısı 520 bin 167, toplam vefat sayısı 14 bin 316, toplam ağır hasta sayısı 5611, hastalarda zatüre oranı %3.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 418 bin 331 oldu.