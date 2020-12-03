Koronavirüse yakalanıp iyileşenler düşük bir ihtimalle de olsa tekrardan hastalığa yakalanabiliyorlar. Böyle bir durumla karşılaşılma oranı ise yüzde 3-4 seviyelerinde.

Ancak uzmanlar uyarıyor, hastalığa tekrar yakalanmak hastalığın daha ağır seyretmesine yol açabilir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Buna göre, hastalığı ikinci kez geçirenlerin akciğerlerinde daha yoğun tutulum olabiliyor. Hasta ilk seferde COVID-19'u çok hafif geçiriyorsa ikinci seferde de hafif geçirebiliyor. İlkinde hastaneye yattıysa bu sefer yoğun bakıma yatma ihtiyacı olabiliyor. Özellikle geriatrik denilen ileri yaş hastalarda durum daha tehlikeli bir hal alıyor.

Koronavirüs akciğer ve böbreklerde hasar bırakabiliyor. İkinci kez hastalığı geçirince, pıhtı atmaya eğilimi varsa küçük pıhtılar atarak organ hasarı daha fazla oluyor. Vücuda girince bağışıklık sisteminde daha ağır bir tepki verebiliyor. Bu da vücutta kalıcı hasara sebep olabiliyor. 'Stokin fırtınası' denilen durumlar daha ağır yaşanabiliyor.

1 yaştan 100 yaşa kadar herkes risk altında

Koronavirüste her yaş grubu risk altında. Önceden 65 yaş ve üzeriyken artık 1 yaşındaki çocuktan 100 yaşına kadar bütün insanlar risk altında. Özellikle genç nüfus, uykusuna ve beslenmesine dikkat etmiyorsa, yoğun çalışma şartlarına sahipse bağışıklık sistemi baskılandığı için bir yaşlıya göre daha ağır şekilde kliniklere başvurabiliyor. Risk skalası değişti. Önceden olan yaş aralıkları şimdilerde daha da açıldı.

Obezite, hipertansiyon, kalp, KOAH hastaları koronavirüsü ağır geçiriyor

Obezite, hipertansiyon, kalp, KOAH hastaları ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananların bağışıklık sistemlerinin virüsü temizlemeye gücü yetmiyor. Doğuştan bağışıklık sistemi baskılı kişilerde de koronavirüs ağır geçiyor.