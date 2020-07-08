Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 22 kişi hayatını kaybetti. 2219 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

8 Temmuz güncel koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 49 bin 302 test yapıldı, 1041 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 2219 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520'ye ulaşırken, vaka sayısı 208 bin 938, vefat sayısı da 5 bin 282 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1172, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 406 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır.” ifadelerini kulandı.