Antalya'da özel bir hastanede yapılan çapraz böbrek nakli ile iki aile büyük sevinç yaşadı.

Genetik olarak polikistik böbrek hastası olan Öner Atamert'in eşi Şennur Atamert , protein kaçağı nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen Özlem Gümüştaş'a böbrek bağışlarken, Özlem Gümüştaş'ın eşi Mehmet Gümüştaş ise Öner Atamert'e böbreğini verdi.

Atamert ve Gümüştaş aileleri, ameliyathanede başlayan dostluğu ömür boyu sürdüreceklerini söyledi.

"İlk kez böyle bir böbrekle karşılaştım"

Çapraz nakil ameliyatlarını gerçekleştiren Hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, her iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Demirbaş, bugüne kadar 6 bin 500'ün üzerinde böbrek nakli yapmasına karşın ilk kez bu kadar büyük bir polikistik böbrekle karşılaştığını söyledi.

Polikistik böbrek hastalığında böbreklerde yüzlerce ufak kist oluştuğunu belirten Prof. Dr. Demirbaş, böbrek nakli operasyonlarında normal olarak hastanın böbreklerini çıkarmadıklarını, ancak Öner Atamert'in 8 kilo 100 gram ağırlığında, 40 santimetre boyundaki sağ böbreğini görünce şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Prof.Dr. Demirbaş, "Hastanın bu böbreğini çıkarmak zorunda kaldık çünkü karnın içinde yeni böbreği nakledecek yer yoktu. Bu benim ilk kez gördüğüm büyüklükte böbrekti" dedi.

"Hasta 9 aylık hamile gibiydi"

Hastanın 9 aylık hamile gibi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Demirbaş, "Hatta ikiz hamilelik gibiydi" dedi.

Prof. Dr. Demirbaş, sağlıklı bir böbreğin ağırlığının 100- 120 gram, boyunun ise 10 santimetre olduğuna dikkat çekerek, "Çıkardığımız bu böbreğin büyüklüğünü artık tahmin edin" diye konuştu.