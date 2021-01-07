7 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 7 Ocak 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 171 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 3 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 12 bin 171. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 370 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 211.
7 Ocak 2021 koronavirüs tablosu
Son 24 saatte 194 hasta vefat etti, 8 bin 211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, toplam vefat sayısı 22 bin 264, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 201, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 172 bin 251 oldu.
Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021
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