Sağlık Bakanlığı 7 Ocak koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 183 bin 3 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 12 bin 171. Bugünkü hasta sayısı 1 bin 370 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 8 bin 211.

7 Ocak 2021 koronavirüs tablosu

Son 24 saatte 194 hasta vefat etti, 8 bin 211 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 25 milyon 681 bin 213, toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, toplam vefat sayısı 22 bin 264, toplam ağır hasta sayısı 3 bin 201, hastalarda zatüre oranı %4.3, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 172 bin 251 oldu.