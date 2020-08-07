Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 56 bin 726 test yapıldı. Bu kapsamda 1185 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1028 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 138 bin 528, toplam vaka sayısı 238 bin 450, toplam vefat sayısı 5 bin 813, toplam ağır hasta sayısı 586 , hastalarda zatüre oranı %8.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 221 bin 574 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı." dedi.