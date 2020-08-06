Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı. Bu kapsamda 1153 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, toplam vaka sayısı 237 bin 265, toplam vefat sayısı 5 bin 798, toplam ağır hasta sayısı 580 , hastalarda zatüre oranı %8.3, toplam iyileşen hasta sayısı ise 220 bin 546 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR." dedi.