Türkiye'de, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci hızla devam ediyor.

Kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçilecek, bu süreçte aşılama hızlanacak.

Türkiye haziran ayı itibarıyla yoğun bir aşılama programına giriyor.

Yarından itibaren de 50 yaş üzeri aşılama başlıyor. Ayrıca hastanelerde gece 12'ye kadar ve hafta sonları aşılama yapılmaya devam ediyor.

"Günde minimum 3-5 bine çıkacak kadar planlamamızı yaptık"

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Günde minimum 3 bin 5 bine çıkacak kadar planlamamızı yaptık. Hızlandırılmış aşılamayı biz kapasite olarak kaldırabilecek haldeyiz. Aşı ile ilgili alt yapıda herhangi bir eksiklik yok. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğünden bize soğuk zincirle gelen aşıları depolayacağımız koyacağımız alanlarımız da var” dedi.

"Normal hayata aşılarla döneceğiz"

Uzmanlara göre normalleşmenin yolu toplumsal aşılamadan geçiyor.

Prof. Dr. Demirhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vatandaştan isteğimiz aşılara güvenin sırası gelen aşısını yaptırsın ki bu hastalığı ülkemizden tamamen kaldıralım. Sırası gelenler aşılanırsa daha az enfekte olacaklar, daha az bulaştıracaklar. Dolayısıyla normal hayata daha erken döneceğiz.”

Vakalar düşmeye devam ediyor

Alınan tedbirler sonrası salgın tablosunda görünen düşüş de devam ediyor.

Prof. Dr. Demirhan, “Hasta sayımızda yüzde 84, yoğun bakımlarda yatan hasta sayımızda yüzde 80 gibi ciddi bir azalma ile giriyoruz. Şu anda 56 tane hastamız var hastanemizde, 12’si yoğun bakımda yatıyor diğerleri serviste yatıyor” diye konuştu.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Edebali Koçdemir

