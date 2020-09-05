Sağlık Bakanlığı 5 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı. Bu kapsamda 1673 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 984.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 1021 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, toplam vaka sayısı 278 bin 228, toplam vefat sayısı 6 bin 620, toplam ağır hasta sayısı 1091 , hastalarda zatüre oranı %7,5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 250 bin 92 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.” dedi.