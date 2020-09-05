Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında hizmete açılan sağlık üsleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor.

Fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojiyle dikkati çeken şehir hastaneleri, bu mücadele kapsamında İstanbul'da da önemli görevler üstleniyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ilk etabı hizmete alınan yeni binasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı sağlık üssü, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olarak hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hastaneye Prof. Dr. Süleyman Yalçın'ın ismi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Yalçın ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastaneye ismini verdiğimiz Prof. Dr. Süleyman Yalçın hocamızı rahmetle yad ediyorum. Hocamız ülkemizin fikir hayatına değerli katlılar sağlamış bir dava adamıdır. Hayatının son anına kadar ülkesi için çalışmış, çeşitli görevler üstlenmiştir. Türkiye'yi milletimizin değerlerini tahrip ederek yıkmaya çalışanlara karşı verdiği mücadele hocamızın gönüllerde yaşamasını sağlayacaktır. 4 sene önce son yolculuğuna uğurladığımız hocamızın ismini böyle bir esere verdik."

Hastane, kentin en önemli sağlık tesislerinden biri olacak

Göztepe yerleşkesinde 238 bin 924 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki altyapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.

İlk etabında toplamda 177 bin 472 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, 758 yatak yer alacak.

Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 96 yataklı yoğun bakım yatağı, 175 poliklinik odasıyla hizmet verilecek.

Depreme dayanıklı olarak inşa edildi

Öte yandan hastanede depreme karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Bu kapsamda Göztepe Şehir Hastanesi de deprem izolatörleri kullanılarak inşa edildi.

Sistem sayesinde deprem anında da operasyonel faaliyetlerin devamına imkan sağlanırken oluşabilecek risklerin de azaltılması amaçlanıyor. Hastanenin ilk etabında 385 deprem izolatörü yer alıyor.

İkinci fazının tamamlanmasıyla kapasitesi daha da artacak olan hastanede yatak sayısı 1110'a, ameliyathane solunu 28'e, poliklinik oda sayısı 239'a, yoğum bakım yatak sayısı 144'e, izolatör sayısı 503'e yükselecek. Ayrıca ikinci fazla ile birlikte 38 doğum salonu da hizmete alınacak.