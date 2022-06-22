Yatağa bağımlı hastalar, yaşları nedeniyle hastaneye bile gidemeyecek durumda olanlar ya da cihaza bağlı olduğu için evden dışarı çıkamayanlar… Bu ve benzeri sebeplerle sağlık kuruluşlarına gidemeyen ya da gitmek için büyük zorluklar yaşayan çok sayıda kişi var. Oysaki bu tip hastalar için bir çözüm yolu var: Evde Sağlık Hizmeti…

Sağlık Bakanlığı’nın Evde Sağlık Hizmeti’nden bugüne kadar 1 milyon 986 bin hasta faydalandı. Halihazırda ayda yaklaşık 110 bin aktif evde sağlık hizmeti hastasına 240 bin ziyaret gerçekleştiriliyor. Türkiye’de pek çok hastanede evde sağlık hizmeti veriliyor. Ülke genelindeki bu hizmetin verildiği merkezlerde hastalara şifa olmak için gezen bin 252 ekip bulunuyor.

1. Evde Sağlık Hizmeti nedir?

Hastalıkları ya da yaşları nedeniyle yatağa veya cihaza bağımlı bireylere yaşamlarını sürdürdükleri mekanlarda verilen sağlık hizmetidir.

2. Bu hizmetten kimler faydalanabiliyor?

Yatağa, cihaza ve eve bağımlı olan kişiler evde sağlık hizmetinden yararlanabiliyor. Bu kapsamda evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan palyatif bakım hastaları, çeşitli hastalıklar nedeniyle yatağa, cihaza ve eve bağımlı olanlar ile hekimi tarafından evde takip edilmesine karar verilen hastaların ayağına gidiliyor. Yine ameliyat, kırık gibi nedenlerle kısa süreliğine eve bağımlı olan, tedavisi evde devam ettirilen hastalar da sistemden faydalanabiliyor.

3. Evde sağlık hizmeti almak isteyenler nasıl bir yol izlemeli?

Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyenlerin önce Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi’nin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun ardından iletişim merkezinde görevli çağrı operatörleri tarafından arayan kişilerin talepleri, adres ve iletişim bilgileri alınıyor.

Tüm bu bilgiler hizmet talep edilen ilin, Evde Sağlık İl Koordinasyon Merkezi’ne iletiliyor. Bu merkezler hasta veya hasta yakını ile iletişime geçerek talebin ön değerlendirmesini yapıyor.

Hastanın talebi evde sağlık hizmetleri kapsamında yer alıyorsa ekipler tarafından ziyaret planlanıyor.

4. Evde nasıl bir tıbbi destek sağlanıyor?

Bu hastalar kendilerinin ve hekimlerinin talepleri doğrultusunda evlerinde değerlendiriliyor. Verilecek tıbbi destek evde yapılması mümkün olan tıbbi uygulamaları kapsıyor. Örneğin pansuman, eksik olan ilaçların reçete edilmesi ya da düzenli muayene gibi... Bunun yanı sıra hastalıkları ile ilgili konularda danışmanlık ve eğitim hizmetleri de veriliyor.