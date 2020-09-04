Sağlık Bakanlığı 4 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı. Bu kapsamda 1612 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, toplam vaka sayısı 276 bin 555, toplam vefat sayısı 6 bin 564, toplam ağır hasta sayısı 1076 , hastalarda zatüre oranı %7,5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 249 bin 108 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım.” dedi.