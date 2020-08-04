Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı. Bu kapsamda 1083 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, toplam vaka sayısı 234 bin 934, toplam vefat sayısı 5 bin 765, toplam ağır hasta sayısı 583 , hastalarda zatüre oranı %8.5, toplam iyileşen hasta sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var." dedi.