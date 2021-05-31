Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 937 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 31 Mayıs koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 31 Mayıs koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 219 bin 461 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 6 bin 493. Bugünkü hasta sayısı 596 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 9 bin 582.
Son 24 saatte 122 hasta vefat etti. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309, toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, toplam vefat sayısı 47 bin 527, toplam ağır hasta sayısı 1 bin 339, hastalarda zatüre oranı %2.8, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 114 bin 624 oldu.
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