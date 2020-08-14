Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan Ulus Umut’a, 2,5 aylıkken kalp büyümesi ve kalp kaslarında süngerleşme teşhisi konuldu. Hastalığının öğrenilmesinin ardından da ilaç tedavisine başlandı. Ulus, durumunun kötüye gitmesinden ardından tedavisi için Balıkesir Devlet Hastanesi'nden Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorlar, Ulus’un iyileşmesi için kalp nakli olması gerektiğini söyledi. Ulus, kalp nakli için beklemeye başladı.

Tek umudu organ bağışı

Oğlunun yaşama tutunması için kalp nakline ihtiyacı olduğunu belirten anne Dilek Umut, ''Doktorlar, Ulus’un ilaçlarla daha fazla idare edemeyeceğini söyledi. Ulus’un tek umudu organ bağışı. Organ bağışı günah ya da kötü bir şey değil. Lütfen organ bağışı yapılsın. 8 yıl mücadele ettikten sonra bir oğlumu kaybettim, Ulus’u kaybetmek istemiyorum'' dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Ağabeyi kalp krizi geçirip öldü

8 yıl önce de vefat eden çocuklarının kalp rahatsızlığı olduğunu bilmediklerini anlatan Dilek Umut, şöyle konuştu:

''Kadirhan’ın yürüme rahatsızlığı vardı. Yürürken kalp krizi geçirdi, o ana kadar hiç fark etmedik. Oğlumuzun vefatından 9 ay sonra Ulus dünyaya geldi. 2,5 aylıkken nefes alışverişindeki anormalliğin kalp rahatsızlığından olduğu ortaya çıktı. O günden beri Ulus’un yaşaması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bugün evdeyiz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz."

"İlaçlarını almakta bile zorlanıyoruz"

Maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını belirten anne Dilek Umut, Ulus’un ilaçlarını almakta bile zorlandıklarını söyledi.

Tedavi için İzmir’e gidiş gelişlerinin Ulus’u çok yorduğuna dikkat çeken Dilek Umut, ''Ulus yolda çok yoruluyor. Bünyesi zayıf olduğu için daha çok hasta oluyor. Tedaviye ulaşımımız kolay olsun diye İzmir’e taşınacağız. Babamız çalışmak zorunda olduğu için burada kalacak. Hastaneye gittiğimizde ben odada kalırken eşim ve kızım hastane bahçesinde kalıyorlardı'' dedi.