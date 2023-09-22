3 yaşındaki çocuk böbrek nakliyle hayata tutundu

Kalıtımsal böbrek hastalığıyla dünyaya geldi. 1,5 yaşında diyalize girmeye başladı. 2 kardeşi daha önce aynı hastalıktan yaşamını yitiren 3 yaşındaki Eslem İçen, annesinin böbreğiyle şifa buldu.

Küçük Eslem, Diyarbakırlı Fatma Murat İçen çiftinin 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. İçin çiftinin 2 yaşına girmeden kaybettikleri 2 çocukları gibi ona da nadir görülen kalıtımsal böbrek hastalığı teşhisi konuldu.

Ailenin Diyarbakır'da başvurmadığı hastane kalmadı. Bu süreçte Eslem'de böbrek yetmezliği başladı. Haftada 4 kez girdiği diyalizde bazen yorgun düşüp bayıldığı oluyordu.

Önceki yıllarda, 10 kilo altı çocuklara böbrek nakli risk taşıyordu ancak ilerleyen teknoloji sayesinde Eslem'e nakil yapılmasına karar verildi. Operasyonu Profesör Burak Koçak ve ekibi gerçekleştirdi.

"5-6 kilo olan çocuklara da artık başarılı böbrek nakilleri yapabiliyoruz"

Koçak, "Doğumsal olarak görülen bir hastalık. Çok sık görülmeyen, nadir bir hastalık. Vücuda yararlı olan bazı proteinleri böbreklerinden idrarlarıyla beraber kaçırıyorlar. Büyümeleri yavaşlıyor, gelişemiyorlar. Maalesef eğer tedavi edilemezse uzun vadede yaşadığı enfeksiyonlara bağlı olarak da kaybedilebiliyor.

Özellikle yoğun bakım şartlarının gelişmesi, tıbbi tedavideki meydana gelen değişmeler ve tabii ki en önemlisi cerrahideki gelişmeler bu çocuklara bu kadar küçük çocuklara artan tecrübeyle beraber böyle büyük operasyonları yapabiliyoruz. Bunların hepsi bir araya gelince 5 kilo, 6 kilo olan çocuklara da artık başarılı böbrek nakilleri yapabiliyoruz.

Çocuk diyaliz merkezlerini gezdim orada ufacık iki yaşında, üç yaşında çocukların haftanın üç günü hani dört saat diyalize girmesini görüyorsunuz. Sonuçta çocukların koşması, oynaması lazım, mutlu olmaları lazım. Hakikatten nakilden sonra boyları uzuyor, kilo alıyorlar. Okula gidiyorlar, koşuyorlar, gülüyorlar bundan daha büyük bir mutluluk yok." diye konuştu.

"Diyaliz artık bize yeterdi zaten"

Küçük Eslem'in annesi Fatma İçen, "Burada sordular sen verir misin? Dedim ki, eğer olursa niye vermeyeyim. Diyaliz artık bize yeterdi zaten. Ben iyiyim çok şükür." diyerek duygularını dile getirdi.

Baba Murat İçen ise, "İyiyiz şu an. Dün tekrar yeni doğmuş gibi hissettik. Mutluyuz, inşallah sağlığına kavuşur." dedi.

Eslem şimdi hızla toparlanıyor. Eski günlerin acısını çıkarırcasına yemek yiyor.

Kamera: Ahmet Uğur