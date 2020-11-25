Sağlık Bakanlığı 25 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 164 bin 547 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 28 bin 351. Bugünkü hasta sayısı ise 6 bin 814 kişi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3911.

Son 24 saatte 168 hasta vefat etti, 3911 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 17 milyon 733 bin 520, toplam hasta sayısı 467 bin 730, toplam vefat sayısı 12 bin 840, toplam ağır hasta sayısı 4641, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 385 bin 480 oldu.