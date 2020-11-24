Sağlık Bakanlığı 24 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 162 bin 231 test yapıldı. Bu kapsamda 7381 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 3678.

Son 24 saatte 161 hasta vefat etti, 3678 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 17 milyon 560 bin 916, toplam vaka sayısı 460 bin 916, toplam vefat sayısı 12 bin 672, toplam ağır hasta sayısı 4543, hastalarda zatüre oranı %3.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 381 bin 569 oldu.