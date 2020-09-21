21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 21 Eylül koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 942 test yapıldı. Bu kapsamda 1743 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1202.
Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1202 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, toplam vaka sayısı 304 bin 610, toplam vefat sayısı 7 bin 574, toplam ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatüre oranı %6.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 268 bin 435 oldu.
Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2020
- 21:05
- 21:01
- 20:55
- 20:50
- 20:46