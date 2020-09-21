Sağlık Bakanlığı 21 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 112 bin 942 test yapıldı. Bu kapsamda 1743 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1202.

Son 24 saatte 68 hasta vefat etti, 1202 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, toplam vaka sayısı 304 bin 610, toplam vefat sayısı 7 bin 574, toplam ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatüre oranı %6.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 268 bin 435 oldu.