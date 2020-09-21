Dünya koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor. Bu mücadelede sonbahar aylarıyla beraber yeni bir sürece girildi. Çünkü sonbaharda etkili olan mevsimsel hastalıklarla birlikte vaka sayısında artış öngörülüyor. Bunun için her yıl sonbaharda uygulanan grip ve zatürre aşılarını yaptırmak bu yıl her zamankinden daha büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kronik hastalığı bulunan 6 aylıktan büyük herkesin grip aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor ve ekliyor:

“Yine 65 yaşın üzerindeki herkes de herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığına bakılmaksızın bu aşıyı yaptırmalı.”

[Fotoğraf: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın. (AA)]

Prof. Dr. Aydın, grip aşısının önemini, “Bu sene gelmesi beklenen üç-dört tip virüse karşı hazırlanmış bir aşı bu. İnsanlarda o influenza tiplerine karşı savunma virüsü oluşturuyor” sözleri ile anlatıyor.

Pnömokok, zatürreye sebep oluyor

En az grip aşısı kadar üzerinde durulan ve yapılması gerekli görülen bir diğer aşı ise “zatürre” olarak bilinen pnömokok aşışı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bu konudaki karışıklığı şu sözlerle açıklıyor:

“Zatürre aşısı dediğimiz, aslında pnömokok bakterisine karşı yapılıyor. Pnömokok bakterisinin akciğerde yarattığı tablonun adı zatürre. Bu aslında zatürre aşısı değil, zatürreye neden olan pnömokok bakterisine karşı bir aşı.”

Pnömokok aşısı da tıpkı grip aşısı gibi kronik hastalıkları olanlara ve 65 yaşın üzerindeki herkese yapılıyor. Bu aşı aynı zamanda çocukluk aşıları kapsamında da küçük yaş gruplarına 2008’den bu yana uygulanıyor.

[Fotoğraf: AA]

“Zatürre aşısı ve grip aşısı COVID-19’dan korumuyor”

Her ikiyi aşıyı da özellikle risk gruplarının yaptırması bu yıl her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, grip ve zatürre semptomlarının COVID-19’a benzemesi… Benzerlik, grip ya da zatürre olan kişinin, kendisini koronavirüs hastası zannetmesine sebep olabilir. İkincisi ise grip ya da zatürrenin koronavirüsle beraber seyretmesinin hastalık sürecini daha da ağırlaştıracak olması…

Prof. Dr. Aydın, bu noktada bir yanılgıya açıklama getirme ihtiyacı duyuyor:

“Zatürre aşısı ve grip aşısı COVID-19’dan korumuyor. COVID-19 akciğerde zatürreye neden oluyor. İnfluenza dediğimiz grip ve pnömokok virüsleri de... Öyle olunca bu yaklaşan dönem içerisinde insanların en azından gribe ve influenzaya karşı savunma hücreleri oluşturmasını istiyoruz. Bunlar üst üste akciğerde olursa ağır klinik tablolar meydana geliyor.”

Koronavirüse karşı şu anda elimizdeki en önemli korunma yöntemi olan maske, mesafe ve temizlik aynı zamanda gribe karşı koruyuculuk sağlıyor. Hatta bu üç kuralın, mevsimsel gribe karşı da etkili olacağı söyleniyor. Prof. Dr. Aydın, “Eğer bu üç kurala dikkat edilirse diğer solunum yolu enfeksiyonlarının sayısı azalır. Geçtiğimiz kışlara nazaran daha az grip vakası görülür” diyor.



