Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Bakanlığımız 2022’de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 Bini meme, 1,2 Milyonu kalınbağırsak, 700 Bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı.''

Bakanlığımız 2022’DE 3 MİLYON KİŞİYE KANSER TARAMASI yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 Bini meme, 1,2 Milyonu kalınbağırsak, 700 Bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 19, 2023



