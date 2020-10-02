Sağlık Bakanlığı 2 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 114 bin 857 test yapıldı.

Bu kapsamda 1442 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1245.Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1506 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664, toplam vaka sayısı 321 bin 512, toplam vefat sayısı 8 bin 325, toplam ağır hasta sayısı 1455, hastalarda zatüre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı ise 282 bin 657 oldu.