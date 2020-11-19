Sağlık Bakanlığı 19 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 157 bin 756 test yapıldı. Bu kapsamda 4542 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2918.

Son 24 saatte 123 hasta vefat etti, 2918 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 16 milyon 781 bin 245, toplam vaka sayısı 430 bin 170, toplam vefat sayısı 11 bin 943, toplam ağır hasta sayısı 3850, hastalarda zatüre oranı %3.8, toplam iyileşen hasta sayısı ise 364 bin 573 oldu.