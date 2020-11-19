Elif ve Nil Bebek, karın ve göğüs bölgesinden yapışık halde dünyaya geldiler.

11 saat süren zorlu ameliyatın ardından, birbirlerinden ayrıldı.

Operasyona 60 kişilik ekip katıldı

Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Semih Bağhaki, operasyonla ilgili, "23 kişilik bir hekim grubuyla bu iş gerçekleştirildi. Bunun haricinde tabi hemşirelerimiz, yardımcı sağlık personelimizde görev yaptı. Sonuç itibariyle yaklaşık 60 kişilik ekip bu 11 saati sürdürdü. Çok zor bir ameliyattı herhangi bir problemle karşılaşmadan bitirmek mümkün oldu" dedi.

Ameliyat, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, bebekler henüz bir haftalıkken yapıldı. Çünkü bebeklerden birinde, doğum sonrasında bir problemle karşılaşıldı, ayrılma süreci hızlandırıldı.

Doç Dr. Bağhaki, doğduktan sonra ikizlerden birinin bir doğumsal kalp problemi olduğu gözlendiği için ameliyatın bir an önce yapılması gerektiğini aktardı.

Hastanede 20 yıl önce de siyam ikizleri başarılı şekilde ayrılmıştı

Salgın gölgesinde yapılan ameliyat, hastane tarihi için de büyük öneme sahip. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ikinci kez siyam ikizleri birbirinden ayrıldı.

Bağhaki konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu ameliyatı bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce biz henüz burada öğrenci iken hocalarımız gerçekleştirmişti. O ikizler şu anda üniversite çağlarında. Bugün itibariyle biz bu ameliyatı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

İkizler şu an hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yatıyor. Sağlık durumları normal seyrinde devam ediyor.