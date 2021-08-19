Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 292 bin 538 test yapıldı. 19 bin 320 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 216. Bugünkü iyileşen sayısı ise 14 bin 743.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart.” dedi.