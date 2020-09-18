18 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 18 Eylül koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 18 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 111 bin 113 test yapıldı. Bu kapsamda 1771 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1060.
Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1060 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 076 bin 278, toplam vaka sayısı 299 bin 810, toplam vefat sayısı 7 bin 377, toplam ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 264 bin 805 oldu.
Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2020
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