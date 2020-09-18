Sağlık Bakanlığı 18 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 111 bin 113 test yapıldı. Bu kapsamda 1771 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1060.

Son 24 saatte 62 hasta vefat etti, 1060 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 9 milyon 076 bin 278, toplam vaka sayısı 299 bin 810, toplam vefat sayısı 7 bin 377, toplam ağır hasta sayısı 1402, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 264 bin 805 oldu.