17 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı… Bugünkü vaka sayısı…
Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1648 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü koronavirüs tablosu… 17 Eylül koronavirüs vaka sayısı...
Sağlık Bakanlığı 17 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 985 test yapıldı.
Bu kapsamda 1648 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1143.
Son 24 saatte 66 hasta vefat etti, 1143 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam vaka sayısı 298 bin 039, toplam vefat sayısı 7 bin 315, toplam ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 263 bin 745 oldu.
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2020
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