Sağlık Bakanlığı 17 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 109 bin 985 test yapıldı.

Bu kapsamda 1648 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1143.

Son 24 saatte 66 hasta vefat etti, 1143 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 8 milyon 965 bin 165, toplam vaka sayısı 298 bin 039, toplam vefat sayısı 7 bin 315, toplam ağır hasta sayısı 1372, hastalarda zatüre oranı %7,1, toplam iyileşen hasta sayısı ise 263 bin 745 oldu.