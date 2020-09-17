Koronavirüs aşısının ilk dozları Hacettepe'de sağlık çalışanlarına yapıldı. Virüs aşısının etkinliğinin bir ay sonra görülmesi bekleniyor.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Koronavirüs aşı çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'nin ilk aşı denemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bunların faz 3'lerinin yürütülmesine izin verildi ve daha başka müracaatlar da var. Bunlar da değerlendirilecek gerekirse destek olunacak. Aşı denemeleri gönüllü bazında ve kurallarına göre yapılmak kaydıyla, yani aynı anda Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Brezilya'da, Şili'de, Endonezya'da çalışılırken çok benzer o ülkelerin kabul ettiği üniversal kurallar çerçevesinde ve gönüllü bazında yapılarak ve tedbir alınarak yapılan çalışmalardır. Orada yapılan çalışmalardan burdakinin bir farkı olamaz. O nedenle Sağlık Bakanlığımız da onaylayınca, bu arada çalışmaya destek olacak 25 merkez belirlendi ve hevesli olan arkadaşlarımızdan. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra Hacettepe ilk olmak üzere kademe kademe bu 25 merkeze yayınlanacak ve ülke çapında faz 3 çalışması gerçekleştirilecek. Bunu bitirince başka bir aşı gelecek onu bitirince başka bir aşı gelecek. Biz de böylece insanlığa hizmet edeceğiz. Dünyanın kasıp kavuran bu hastalığa karşı düzgün bir aşı geliştirilme kaygısına destek olacağız hep beraber. Her merkezin de sorumlu hocası, hekimi vardır. Biz 3 aydan daha fazla bir zamandır bu işe bilimsel olarak, etik olarak, uygulanabilirlik olarak hazırlanıyoruz. Hacettepe'nin öncülük etmesinden hepimiz mutluyuz, gurur duyuyoruz. Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstitümüzde geliştirilen ayrıca bir yerli aşımızda vardır hayvan çalışmaları basamağına başlamak üzere. İnşallah ordan da iyi sonuç alırız" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Aşı 6 ay bile koruyuculuk sağlasa salgını durdurabiliriz" diye konuştu.