Karabiber diye aldığımız baharat aslında ağaç parçası ya da antep fıstıklı diye aldığımız baklava bezelyeli olabilir. Gıda sahtekarları insan sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor. İşte gıda teröründe başvurulan akılalmaz yöntemler...

Dönerde et yerine sakatat

Sahtekarların en çok hile yaptığı yiyeceklerden biri döner. Et yerine hayvanların iç organlarını dahi kullanabiliyorlar. Tüm bu karışım anlaşılmasın diye kullandıkları şey ise lohusa şerbeti. Bunu da fiyatı çok ucuz tutarak cazip hale getiriyorlar.

Peynirde jelatin, nişasta, yağ...

Süt ve süt ürünleri de gıda sahtekarlarının en çok hile karıştırdığı ürünlerden. Peynirlerde jelatin, yağ, nişasta karışımıyla da sahtekarlık yapılıyor.

Kaymaksız yoğurdun üstüne peçete koyarak kaymaklı yoğurt servis eden işletmeler de var.

Şüpheli gıdaların testleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 41 laboratuvarda yapılıyor. Gıdalar Ankara'daki laboratuvarlarda da inceleniyor.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık, "Denetim sonucu laboratuvarımıza gelen numuneler Türk Gıda Kodeksi tebliğine göre analizleri seçiliyor. Seçilen analizler ilglili laboratuvarlara sevk ediliyor. Analizleri yapılıyor." bilgilerini verdi.

Numunelerin analiz süresi 1 ile 3 gün arasında değişiyor.

Haber: Deniz Aslan