Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte, 42 bin 411 COVID-19 testi yapıldı. 933 yeni vaka tespit edildi, 21 kişi yaşamını yitirdi. Bugün 1087 kişi yeni tip koronavirüsü yendi.

Böylece Türkiye'de 4 milyon 149 bin 909 test uygulandı. Toplam vaka sayısı 216 bin 873'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 198 bin 820'ye çıktı, 5 bin 440 kişi vefat etti.

Bakan Koca: Sonucu belirleyen tedbirdir

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." ifadelerini kullandı.