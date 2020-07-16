Bakan Koca, pandemi dönemine ilişkin rakamları gün gün paylaşırken bir yandan da sosyal medya hesaplarından vatandaşları COVID-19 tedbirlerine karşı uyarmaya devam ediyor.

Bazen bir fotoğraf karesine dikkat çeken Koca, bazen de ilginç tespitleri ile vatandaşları bilgilendiriyor. Bakan Koca bugünkü ilk twitinde işyerindeki tedbirlere vurgu yaptı.



İŞ YERİNDE BİZ BİZEYİZ TEORİSİ. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2020

"İşyerinde biz bizeyiz teorisi bilimsel olarak yanlış"

Koca, "İşyerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori, “bilimsel” olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.

Koca'nın diğer twiti ise gülümsetti: "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım."