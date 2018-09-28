1 milyonun üzerinde kişi düşük kaliteli uyku sorunu yaşıyor

Robotik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Murat Karaman, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kişinin uyku apnesi ve horlama nedeniyle düşük uyku kalitesi yaşadığını belirtti.

Karaman, dernek tarafından Antalya Belek'te düzenlenen toplantıda, Türklerin beşeri ve fiziksel özelikleri nedeniyle uyku apnesi hastalığına yakalanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

"Tanı koyma süresi 8-10 yılı buluyor"

Toplumda horlama ve uyku apnesi hastalığını ifade etmenin kabul görmediğini belirten Karaman, insanların çoğunun bu durumu hastalık olarak kabul etmediğini anlattı.

Bu nedenle tanı koyma süresinin 8-10 yılı bulduğunu vurgulayan Karaman, rahatsızlık nedeniyle kalp krizleri ve beyinde felç gibi ciddi hastalık riski yaşandığını söyledi.

Kişinin gece bunu defalarca yaşadığı için sabah çok yorgun kalktığından bahseden Karaman, "Hastalık kişide çeşitli sosyal problemler oluşturuyor. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kişi uyku apnesi ve horlama nedeniyle düşük uyku kalitesi yaşıyor. Pek çok tedavi alternatifleri bulunuyor" dedi.

Kongre, 30 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA