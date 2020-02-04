Karabük'ten Yenişehir'e cam malzemesi getiren Sabri Kün (42) idaresindeki 06 BFN 707 plakalı tır, İznik istikametinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan şoför, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta muayene edildi.