İznik-Yenişehir yolunda tır şarampole devrildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
İznik-Yenişehir kara yolunda trafik kazası meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ten Yenişehir'e cam malzemesi getiren Sabri Kün (42) idaresindeki 06 BFN 707 plakalı tır, İznik istikametinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan şoför, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta muayene edildi.
Etiketler: iznikSon Güncelleme: 4 Şubat 2020 Salı 14:42
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