Tarihin bilinen en büyük tapınağı Göbeklitepe, zengin tarihiyle Ayasofya, antik dünyanın en önemli metropollerinden Efes…

Türkiye, tarihi, kültürü ve coğrafi özellikleriuyle tüm dünya için oldukça kıymetli bir ülke. Bunlar da ülkemizin kültürel varlıklarından sadece birkaçı. Türkiye’de bulunan yüzlerce müze ve ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sunulan Müzekart ile ziyaret edilebiliyor.

Müzekart’ı kimler alabiliyor?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından bu kart kullanılabiliyor.

Müzekart nasıl alınıyor?

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, fotoğraflı T.C. kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesi ile Müzekartlarını alabiliyor.

Ayrıca isteyenler, "https://muze.gov.tr/" adresine talep edilen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabiliyor. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderiliyor.

Müzekart çeşitleri ve fiyatları neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart sahibi olmak isteyenlere alternatif imkanlar sunuyor.

Museum Pass Türkiye

Museum Pass Türkiye ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yeri 15 gün boyunca ziyaret edilebiliyor. İlk müze ve ören yeri girişinden itibaren 15 gün boyunca geçerli olan Museum Pass Türkiye’nin fiyatı 375 lira.

Müzekart+

Müzekart+ ile Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı 300’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

İlk müze ve ören yeri girişinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan Müzekart’ın fiyatı Türk vatandaşları için 70 lira.

Müzekart 15 Temmuz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler anısına düzenlenen Müzekart ile 300’den fazla müze ve ören yerini bir yıl boyunca sınırsız ziyaret edebilirsiniz.

İlk müze ve ören yeri girişinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olan 15 Temmuz Anı Müzekart’ın fiyatı Müzekart+ ile aynı.

Museum Pass İstanbul

Museum Pass İstanbul ile şehirdeki müze ve ören yerlerini 5 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz, Museum Pass İstanbul’un fiyatı 220 lira.

Museum Pass Cappadocia

Museum Pass Cappadocia ile Nevşehir’deki 10’dan fazla müze ve ören yerini 3 gün boyunca ziyaret edebiliyorsunuz. Fiyatı ise 130 lira.

Museum Pass Akdeniz

Museum Pass The Mediterranean ile Antalya, Mersin, Adana ve Denizli’deki 50’dan fazla müze ve ören yerini 7 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz. Museum Pass The Mediterranean’in fiyatı 220 lira.

Museum Pass Ege

Museum Pass The Aegean ile İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’deki 60’dan fazla müze ve ören yerini 7 gün boyunca ziyaret edebilirsiniz. Museum Pass The Aegean’in fiyatı 220 lira.

Müzekart kimlere ücretsiz?

- 18 yaşın üzerindeki öğrencilere,

- Engelli vatandaşlara,

- Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerine,

- Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yükseköğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere ve KKTC vatandaşı öğrencilere,

- Öğrenci kimliği ibrazı şartı ile 30 lira olan Müzekart; 18 yaş altı öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş yapabilecekler, gişelerde sıra beklememek adına istedikleri takdirde 10 lira kart bedeli ödeyerek Müzekart edinebiliyor.

Müzekart nerelerde geçerli?

Belediyelere bağlı sitelerde çoğunlukla Müzekart geçmiyor. Özel müzelerin bazılarına müze kart ile indirimli veya ücretsiz giriş mümkün olabiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin neredeyse tamamında Müzekart geçerli. Ancak müzelerin belli bölümleri için ödenen ekstra ücretler kartın kapsamı dışında kalabiliyor ya da indirimli de olsa bir ücret ödemek gerekebiliyor.

Müzekart'ın geçmediği müzeler ve tarihi yapılar hangileri?

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinde geçerli olan Müzekart, sadece 4 yerde geçersiz. Bu yerler ise; Topkapı Sarayı Müzesi içerisindeki Harem Bölümü, Göreme Açık Hava Müzesi içerisindeki Karanlık Kilise, Efes Ören Yeri Yamaç Evleri ile İstanbul Aya İrini Kilisesi.

Müzekart, taşıma kapasitesi düşük olan ve aşırı ziyaretçi yüklenmesi sonucunda tarihi dokunun muhafaza edilemeyeceği düşünülen yerlerde geçmiyor. Bu belirtilen 4 müze ve ören yeri ekstra ücret ile gezilebiliyor.

Müzekart geçen şehirler neler?

Müzekart uygulaması şimdilik 43 ilde kullanılıyor. Bu iller ise şöyle:

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak."

Müzekart'ın avantajları neler?

Vatandaşlar, bu uygulama ile gişelerde sıra beklemeden ve her ziyaret ettikleri müze ve ören yerine ayrı ayrı ücret ödemek zorunda kalmadan kartlarıyla geçiş yapabiliyor.

Müzekart, Devlet Opera ve Balesinin yerleşik sahnelerinde sergilenen tüm gösterilerine indirim sağlıyor. Bunun dışında İstanbul Şehir Hatları’na bağlı Boğaz turlarında da indirim fırsatı sunabiliyor.

Müzekart'ın geçerlilik süresi ne kadar?

Türkiye’nin müze gezdiren, tarih ve kültür alışverişi yaptıran ilk kartı “Müzekart”, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 323 müze ve ören yerine, alındığı tarihten itibaren 1 yıl sınırsız giriş imkanı sağlıyor.

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT Haber