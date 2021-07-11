Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ABD Chicago Üniversitesince Geç Hitit döneminin başkenti olarak bilinen Zincirli Höyük'te 2006'da başlanan kazı çalışmalarının bu yılki bölümüne başlandı.

İki yıl aranın ardından höyükteki 3 farklı alanda ve Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. David Schloen başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, ABD'nin Chicago ve Duke Üniversitesi, Almanya'nın Tübingen ve Gaziantep Üniversitesinde görevli 15 arkeoloğun yanı sıra 20 işçi görev alıyor.

Kazı alanı genişledi

Höyükteki geçmişin izini takip eden ekip, çalışmalarını hassas ve titizlikle yürütüyor.

Alan sorumlusu Kate Morgan, gazetecilere, şu an sürdürülen kazı çalışmalarının geçmişe göre daha büyük alanda yürütüldüğünü ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Zincirli Höyük'teki çanağa Kül Tepe'de rastlanıldı

Kazı çalışmalarında önemli bulgulara ulaştıklarını ifade eden Morgan, şunları söyledi:

"Çok ilginç, Orta Tunç Çağı tabakası bulunan alanda yaklaşık M.Ö 1650 yılında burada bir yangın çıkmış ve burada 2 bina yanmış. Binaların içindeki her şey öyle kalmış. Yanmış tabakaları takip ediyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarda daha çok yemek pişirme kaplarına rastladık. Büyük boyalı çanaklar bulduk. Buranın belki de şarap üretim merkezi olabileceğini değerlendiriyoruz. Zincirli Höyük'ün yöresel topraklarından yapılan çanak, çömlekler Anadolu'da, Kayseri'de bulunan bir antik kent olan Kül Tepe'de rastlanıldı. Dolayısıyla Kül Tepe'ye de buradan gittiğini düşünüyoruz."

Kazı çalışmaları, 15 Ağustos'a kadar devam edecek.