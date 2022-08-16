Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaret saatleri uzatıldı
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nin ziyaret saatleri bir aylığına düzenlendi. Sabah, 08.30'da giriş yapılabilecek müze, akşam 22.00'ye kadar gezilebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, ziyaretçi ve tur rehberlerinden gelen talepler doğrultusunda müzenin ziyaretçi saatlerini bir aylığına güncelledi.
Buna göre, ziyaretçiler Zeugma Mozaik Müzesi'ni 15 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde saat 08.30-22.00 saatleri arasında gezebilecek.
Yaklaşık 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Gaziantep Kültür ve Turizm Bakanlığı
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