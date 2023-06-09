Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 09.06.2023 12:38

Yüzlerce yıllık eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şifa buluyor

Asırlar süren tarihi yolculuğun yıprattığı eserler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Kitap Şifahanesi'nde özel yöntemlerle onarıldıktan sonra kütüphanedeki yerini alıyor.

Yüzlerce yıllık eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şifa buluyor
[Fotograf: AA]

Yüzlerce yıllık yazma eserlere ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Kitap Şifahanesi'nde, yazma eser, nadir matbu kitap ve belgeler, onarımları yapılarak daha dayanıklı hale getiriliyor, adeta "şifa" buluyor.

Eserlerin bozulma durumları uzmanlarca incelenerek tespit edildikten sonra belgelendirme ve restorasyon önceliklerine göre işlemlere başlanıyor.

Yüzlerce yıllık eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şifa buluyor

Çalışmalar, özgün yapı korunarak en az müdahaleyle her bir eserin ihtiyacına yönelik yürütülüyor.

Restorasyonları tamamlanan eserler, belgelendikten sonra önleyici koruma ilkeleri kapsamına uygun depolama alanlarında muhafaza ediliyor, periyodik bakımları ve kontrolleri sağlanıyor.

Böcek varlığı tespit edilenler eksi 40 derecede 24 saat bekletiliyor

Kitap Şifahanesi Koordinatörü Mihrican Kılıç Özer, eserlerin restorasyon ve dayanıklı hale getirilme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Restorasyon çalışmalarının evrensel etik ve prensipler çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Özer, "Birim, düşük sıcaklık ünitesi, karantina odası, kuru ve ıslak temizlik atölyeleri, biyoloji-kimya laboratuvarı, fotoğraf atölyesi, eser odası ve malzeme depolama alanlarından oluşuyor. Ekipte, konservatör, restoratör, geleneksel sanat uzmanı, biyolog, kimyager ve teknik personel yer alıyor" diye konuştu.

Yüzlerce yıllık eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şifa buluyor

Genellikle kütüphane koleksiyonunda yer alan eserlerin restorasyonlarının yapıldığını dile getiren Özer, ilk olarak kitapların belgelendirmelerinin yapıldığını ve kuru temizleme ünitesinde hasar durumlarının tespit edildiğini söyledi.

Her eserin kendine özgü restorasyon süreci olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Her kitabın bozulma durumu farklı olduğu için restorasyon süreci de değişkenlik gösteriyor. Bazı kitapların restorasyon süreci bir sene sürerken bazılarının bir haftada bittiği oluyor. Belgelendirme ve restorasyon öncelik durumlarına göre işlemlere başlanıyor. Kuru temizlemesi yapılan kitaplarda böcek varlığı tespit edilenler düşük sıcaklık ünitesinde, yani eksi 40 derecedeki soğuk hava depolarında 24 saat işlem görüyor. İşlemlerin ardından da önleyici koruma tedbirleri kapsamında asitsiz muhafaza kutularına konularak özel depolama alanlarında saklanıyor."

Yüzlerce yıllık eserler Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şifa buluyor

Onarım sırasında eserler dijitale aktarılıyor

Özer, işlemler sırasında kitapların bir yandan da dijital ortama aktarıldığını ve tüm uygulamaların "öncesi-sonrası" olmak üzere fotoğrafla kayıt altına alındığını dile getirerek, "Yazma kitapların sayfa sayfa dijitalleştirilmesi yapılıyor. Araştırmacılar inceleme talep ettikleri takdirde önce dijital taramalar üzerinden yardımcı oluyoruz. Birebir kitabı görmek istediklerindeyse uzman refakatinde inceleyebiliyorlar" dedi.

ETİKETLER
Kütüphane Cumhurbaşkanlığı Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:51
Annesinin kredi kartıyla, oyunlara 64 bin dolar harcadı
13:38
Burdur'da asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
13:33
Akdeniz anemisinin kesin çözümü: Kemik iliği nakli
13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:14
Borsa İstanbul dünyanın en çok kazandıran borsası oldu
13:07
Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
FOTO FOKUS
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ