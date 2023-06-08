Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu Çorlu’da konser verdi

Depremde 7 üyesi ile birlikte üyelerinin birinci dereceden birçok yakınını kaybeden Antakya Medeniyet Korosu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu ve Gösteri Merkezi’nin açılışında konser verdi.

450 kişilik salonun açılış konserine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Meclis başkanı Erdim Noyan ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım, üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

Herkesin depremzedelere sahip çıkması gerekmektedir

Antakya Medeniyetler Korosu'nun da depremde üyelerini kaybettiğini ifade eden Yıldırım, "Bir daha böyle acıların yaşanmaması diliyorum. Herkesin depremzedelere sahip çıkması gerekmektedir” dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, salonun açılışına katılanlara ve konser veren Antakya Medeniyetler Korusu üyelerine teşekkür etti.

Davetlilerin ilgiyle izlediği konserin sonunda koro ayakta alkışlandı.