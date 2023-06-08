Bu hafta 7 film vizyona girecek

Anthony Ramos, Luna Lauren Velez ve Dominique Fishback'in başrollerini paylaştığı "Transformers: Canavarların Yükselişi" bilim-kurgu ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

Steven Caple Jr.'ın yönettiği film, Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor.

"Korkuyorum"

Joaquin Phoenix, Parker Posey ve Amy Ryan'ın rol aldığı "Korkuyorum"un yönetmenliğini üstlenen Ari Aster, aynı zamanda senaryosuna da imza attı.

Film, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan gergin ve paranoyak Beau Wassermann'ın hikayesini ele alıyor. Annesinin ani ölümü sonrası yumuşak huylu ama endişeli Beau, eve dönerken yapacağı destansı yolculukta en karanlık korkularıyla yüzleşir.

"Saint Omer"

Alice Diop'un yönettiği "Saint Omer", çocuğunu öldürmekle suçlanan bir kadının mahkemesine katılan genç bir yazarın hikayesini odağına alıyor.

Venedik Film Festivali Jüri Büyük Ödülü'nü alan Fransız yapımı filmde Kayije Kagame, Guslagie Malanda ve Xavier Maly rol aldı.

"Maske: Nezaketle Tebessüm"

Kaan Turgut, Nilay Deniz, Mert Turak, Erdinç Gülener, Burç Kümbetlioğlu ve Altan Erkekli'nin rol aldığı "Maske: Nezaketle Tebessüm", gençlik yılları travmalarla geçen bir gencin yaşadıklarını atlatamayıp yaşama devam etmek için çeşitli kandırma yöntemleri bulmasını işliyor.

Senaryosu Emrah Ertaş'a ait olan filmin yönetmenliğini Berker Berki üstlendi.

"İblis Karanlığın Sahibi 2"

Berk Aygül'ün yönettiği, Savaş Özkul, Öznur Kütük ve Gizem Akgün'ün oynadığı "İblis Karanlığın Sahibi 2", yaşadığı maddi zorlukların altında ezilen ve eşi tarafından her şeyin sorumlusu olarak görülen bir gencin, içine düştüğü durumdan kurtulmanın yolunu aramasını anlatıyor.

Haftanın Animasyonları

Adam Gunn tarafından sinemaya uyarlanan animasyon film "Mia ve Ben: Centopia'nın Kahramanı", genç Mia'nın Unicornların fantastik dünyası Centopia'ya açılan kapılardan geçerek bu diyarda yaşadığı macerayı konu ediniyor.

Samuel Tourneux'un yönettiği animasyon film "80 Günde Devri Alem" ise kurnaz ve sakar bir kurbağanın rekor kırma iddiasıyla 80 günde dünyayı gezmek üzere yola çıkmasını ve dünyayı keşfetmeyi hayal eden küçük bir maymunun onun peşine takılmasını anlatıyor.