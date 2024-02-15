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Kültür-Sanat
AA 15.02.2024 13:48

Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak

Yönetmen Yücel Çakmaklı’nın 1969 yılında çektiği kayıp filmi "Kabe Yollarında" 55 yıl sonra sinemaseverlerle buluşacak.

Yücel Çakmaklı'nın kayıp filmi 55 yıl sonra izleyiciyle buluşacak

Birkaç yıl önce Almanya’da bulunan bir VHS kopyadan restore edilen filmin İstanbul’daki ilk gösterimi, 17 Şubat'ta Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Milli sinema akımının ilk filmi sayılan yapım, Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Tarık Buğra’nın da kaleme aldığı ilk senaryosu olma özelliği taşıyor.

Belgesel film, Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı ile Uluslararası Sinema Derneğinin her ay ortaklaşa düzenlediği Taksim Sinema Buluşmaları'nda yayınlanacak.

Gösterimin ardından, filmin yapımcısı Ali Osman Emirosmanoğlu ve yönetmen Nazif Tunç, yapımın hikayesine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirecek.

Türkiye’den hacca giden bir kişinin serüvenini konu alan film, 1926-1946'daki hac yasağının ardından, özellikle ilk 30 yılda konuyla ilgili çok az sayıda film üretildiği için dikkat çeken bir yapım olarak gösteriliyor.

Cumhuriyet dönemi hac yolculukları ve hatıraları üzerine koleksiyonculuk yapan Fatih Ketancı filmin el ilanını bir mezatta gördü. El ilanını imzalatmak için filmin yapımcısı Emirosmanoğlu ile irtibata geçen Ketancı, internette yaptığı aramalar sonucu kayıp filmin VHS kopyasını buldu. Ketancı, satın alarak Almanya’dan getirttiği kopyayı, izledikten sonra Emirosmanoğlu’na teslim etti.

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