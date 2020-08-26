Yönetmen Murat Çeri'nin ilk uzun metraj filmi "Bir Düş Gördüm", açılışını yaptığı 5. İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen film, Helsinki'de düzenlenen festivalde En İyi Görüntü Yönetimi ve En İyi Kostüm Tasarımı ödüllerine layık görüldü.

Uluslararası ismi "In My Dream" olan, Bolu, Ankara ve İstanbul'un çeşitli yerlerinde çekilen filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımcılığını ise Ebru Tunçoktay yaptı.

"Bir Düş Gördüm" ayrıca, 22 Ekim-4 Kasım arasında Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde 44'üncüsü düzenlenecek Sao Paulo Uluslararası Film Festivali "Yeni Sinemacılar" bölümünde yarışacak.

"TRT’nin festivallere verdiği destek bir güç daha kazandırıyor"

Yönetmen Murat Çeri, seçildikten sonra ve seçilen filmleri gördükten sonra şaşırdığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yarıştığımız isimler Mohsen Makhmalbaf gibi çok ünlü isimler. Tolloca diye bir film vardı mesela, 67 mısralık bir şiirin Ukrayna tarihini anlatıyorlar ve 17 milyon dolar gibi bir rakam harcıyorlar. Zaten 6 yılda çekilmiş bir film. Tabii bunlarla yarışınca her şeyden önce mutlu oluyorsunuz."

Çeri, "Birincisi Kültür Bakanlığı çok etkili. İlk yönetmenlere destek veriyor. TRT’nin hem ön alım hem ortak yapım bu 12 Punto ile resmileştirildi, bu 2 güç insanlara film çekebilme hayalini kurdurabiliyor. TRT’nin festivallere verdiği destek bir güç daha kazandırıyor. Bu 3 umutla yapılıyor, devam ediliyor zaten" dedi.

Filmin konusu

Film, 8 yaşlarında Tarık isimli bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Tarık, annesi ve babasının geçirdiği trafik kazası sonrası dedesi ve ninesinin yanına yerleşiyor. Hafızasını kaybeden çocuk, düşler ve gerçekler arasında yaşıyor. Filmde rol alan 5 çocuk da oyuncu değil.