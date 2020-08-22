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Yunus Emre Enstitüsü, Mostarlıları sanat etkinliği ile buluşturdu
Bosna Hersek'te "Mostar Yaz Festivali" kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları iş birliğiyle "Türk sanat etkinliği" düzenledi.
Bosna Hersek'in Mostar kentinde başlayan yaz festivalinde "Türk sanat etkinliği" düzenlendi. Festivalde ebru rüzgarı esti. Türkiye'de, Ebru sanatı üzerine eğitim alan Tarık Zagorçiç'in ikinci kişisel sergisinin açılışı yapıldı.
Etkinlikte Mostar'da Türkoloji bölümünde okuyan Boşnak öğrenciler de Türkçe şarkılar seslendirdi.
Yunus Emre Enstitüsü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları işbirliğinde düzenlenen Türk sanat etkinliğine Mostarlılar yoğun ilgi gösterdi.
Mostar Yaz Festivali, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle beş yıldır devam ediyor.
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