Haber Giriş: Kaynak: AA
Yıllara meydan okuyan "Taş Mektep" restore ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da "Taş Mektep" ismiyle anılan tarihi binanın dış cephe restorasyonuna başlandı. Tarihi bina, birçok kez el değiştirdi.
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılan "Taş Mektep"in tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kışla olarak 1839'da yapılan, 1916'da onarılarak liseye dönüştürülen tarihi binanın sonraki yıllarda Turgut Reis Lisesi, Ticaret Lisesi, Halk Kütüphanesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi olarak değişik isimlerde hizmet verdiğini anlatan Töre, binanın 2019'dan itibaren de enstitü olarak kullanıldığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Töre, "Aslına uygun şekilde iç boya ve tadilatı yapılan bina, dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya, kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor" dedi.
Restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.
Etiketler: taş mektep Muğla Olgunlaşma Enstitüsü MuğlaSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 18:09
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