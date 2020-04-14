Muğla Olgunlaşma Enstitüsü olarak kullanılan "Taş Mektep"in tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, kışla olarak 1839'da yapılan, 1916'da onarılarak liseye dönüştürülen tarihi binanın sonraki yıllarda Turgut Reis Lisesi, Ticaret Lisesi, Halk Kütüphanesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kız Meslek Lisesi olarak değişik isimlerde hizmet verdiğini anlatan Töre, binanın 2019'dan itibaren de enstitü olarak kullanıldığını söyledi.

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Töre, "Aslına uygun şekilde iç boya ve tadilatı yapılan bina, dikkat çeken tarihi dokusu ve atmosferiyle eğitim hizmetlerinin dışında birçok sergiye, toplantıya, kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor" dedi.

Restorasyon çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.