Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 16:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yıldız Savaşları'nın 'Dart Vader'ı yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Efsane “Yıldız Savaşları” serisinin ünlü oyuncusu İngiliz aktör David Prowse hayatını kaybetti. Darth Vader'ı canlandıran Prowse 85 yaşındaydı.
Beyaz perdenin efsane bilim kurgu üçlemesi “Star Wars-Yıldız Savaşları” oyuncularından David Prowse yaşamını yitirdi.
Ünlü oyuncu Yıldız Savaşları üçlemesinin önemli karakterlerinden Darth Vader rolüne hayat verdi.
Prowse'ın İngiliz aksanı uygun görülmediği için Darth Vader'ın seslendirmesini bir başka sanatçı yapmıştı.
Tedavi görüyordu
İngiliz aktör 1963-1989 yıllarında yayınlanan Doctor Who dizisi de dahil 50’den fazla yapımda rol aldı.
Bir süredir tedavi gören İngiliz aktör David Prowse, 85 yaşındaydı.
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