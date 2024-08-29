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Kültür-Sanat
AA 29.08.2024 15:15

Yeşilçam'ın sevilen yüzü Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı

Canlandırdığı "Müzevir Müzeyyen" karakteriyle televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinen ve 79 yaşında hayatını kaybeden Sevil Üstekin, son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın sevilen yüzü Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncunun cenaze namazı, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Üstekin'in ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçının arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sessiz şöhretlerden biriydi"

Sanatçı Erol Evgin, 1980'de Üstekin'le sahneye çıktıklarını belirterek, "Turnelerimize gelirdi, dönem dönem bize katılırdı. Çok zarif bir hanımefendiydi. Çok iyi bir aktristi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın" dedi.

Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak, "Ben Dostlar Tiyatrosu'ndaydım, o da LCC'de idi. LCC'den çok büyük oyuncular çıktı. Sevil onlardan biriydi. Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'da yaprak dökümü yaşandığına dikkati çeken Alacakaptan, oyuncuların tiyatro sanatına sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Sevil Üstekin kimdir?

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.

Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

Sevil Üstekin, "Kapıcılar Kralı" ve "Şaban Oğlu Şaban" filmlerinde canlandırdığı karakterlerle sinemaseverlerin hafızına kazandı.

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