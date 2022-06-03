Ünlü oyuncu Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İçimden bir parça koptu. İyi dost, Yeşilçam'ın vefakar emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Sinema camiamızın başı sağolsun."