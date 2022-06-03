Belgesel meraklılarının beklediği günler geldi. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri 13’üncü kez seyircisiyle buluşuyor. Grand Pera Emek Sahnesindeki açılış TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol’un katılımıyla yapıldı.

Muhammed Ziyad Varol, amaçlarının gençleri teşvik etmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çok özel gösterimlerimiz olacak. Çok kıymetli jürimiz var, uluslararası ödüllü ve seçkin yönetmenlerimiz bunlar belgesel dalında. Dolayısıyla özellikle belgesel alanında TRT malumunuz kamu yayıncısı olarak üzerine düşen rolü sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bunu uluslararası düzeyde de hakikaten çok saygınlığı olan bir etkinlikle taçlandırıyoruz. Bizim amacımız bu alanda belgesel alanında kendisini geliştirmek isteyen heyecanı iştiyakı olan gençlerimizi özellikle onları da teşvik etmek."

100'ü aşkın ülkeden 2 bin 680 proje başvurdu

12 ve 13’üncü Uluslararası TRT belgesel ödüllerine 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 680 proje başvurdu. Ulusal ve uluslararası “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” toplam 4 kategoride 79 proje ödül için yarışacak.

TRT Belgesel Kanal Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman, "Aslında 2 festival bekliyor izleyicileri. Dolayısıyla daha doygun içeriklerimiz var daha fazla içeriklerimiz var. Bu hem izleyicilere hem de içerik üreticilerine bir hemzemin ortam oluşturmuş oluyor" dedi.

Salgın sebebiyle iptal edilen 12’nci Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nin finalistleri de belirlenecek.

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, “Finale kalan belgesellerimizin gösterimleri istanbul'da atlas sinemasında akm yeşilçam sinemasında ve Grand Pera'nın sinemasında 7 salonda ücretsiz olarak bütün sanatseverlere açtık. Sadece belgesel gösterimleri yok. Master classlar, paneller, söyleşiler ve proje desteğe katılan genç kardeşlerimizi teşvik eden sunum teknikleri atölyelerimiz var” ifadelerine yer verdi.

Açılış gecesinde TRT İç Yapımların önemli yönetmenlerinden olan Zeynep Keçeciler'in "Anne Gidince" adlı belgeseli de gösterildi. Birçok festivalden ödül alan belgeselde, savaş ve yoksulluğun pençesindeki Afganistan’da, eşi vefat eden bir babanın altı çocuğuyla sürdürdüğü hayat mücadelesi anlatılıyor.

Keçeciler, “Belgesel günleri biliyorsunuz bizim yüz akımız organizasyonlardan biri türkiyede pek çok başarılı film festival muhakkak var ama sadece belgeselin oldugu tür olarak belgeselin yayınlandıgı tek festival biziz” dedi.

Pazartesi günü saat 20.00'de canlı yayınlanacak

12. ve 13. Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin kapanış ve ödül töreni, 6 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

6 Haziran’a kadar AKM Yeşilçam, Atlas ve Grand Pera Sinemaları'nda ücretsiz gösterimler, söyleşi ve paneller yapılacak.