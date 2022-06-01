Belgeselle ilgilenen herkesin merakla beklediği gün geldi.

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek amacıyla düzenlenen TRT Belgesel Ödülleri başlıyor.

Bu yıl, etkinliğin 12.'si ve 13.'sü birlikte yapılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen 12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nin finalistleri de bu etkinlikte belirlenecek.

2 bin 618 proje başvurusu alındı, 79 proje finale kaldı

TRT tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen TRT Belgesel Ödülleri için 180 farklı ülkeden toplam 2 bin 618 proje başvurusu alındı. Toplamda 79 proje finale kaldı.

Ödüllerin etkinlik takvimi de açıklandı. Etkinliklerin adresi İstanbul’da Atlas Sineması, Grand Pera Sinema Salonu ve AKM Yeşilçam Sineması olacak.

Etkinlik takvimi açıklandı

Film gösterimleri, yönetmenlerle söyleşiler ve sinemanın usta isimleriyle paneller de etkinlikler arasında yer alacak. Ve hepsi halka açık ve ücretsiz olacak.

Festival takvimine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye trtbelgesel.com internet adresi üzerinden ulaşılabilinecek.

Ödül töreni TRT Belgesel'de

12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri, 2-6 Haziran tarihleri arasında TRT 2'de yayınlanacak.

Kapanış ve ödül töreni ise 6 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.